Geen Belgen meer in Dubai

Dubai is niet de favoriete plek van Elise Mertens (WTA 22). Vorig jaar kreeg ze hier al in de eerste ronde een tik van een Chinese qualifier (maar toen had ze net in Doha gewonnen – decompressie?), nu struikelde ze over het agressieve tennis van dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 13): 4-6, 3-6.