Braziliaanse Belg van Manchester United speelt tegen Club Brugge voor het eerst in geboorteland

Manchester United-middenvelder Andreas Pereira kijkt uit naar het duel met Club Brugge van donderdagavond in de 1/16de finales van de Europa League. “Club Brugge heeft een heel goed team met erg goede spelers”, verklaarde de voormalige Belgische jeugdinternational woensdag in het Jan Breydelstadion.

“Club Brugge staat op kop in de Belgische competitie”, zei Pereira. “Ik heb hun wedstrijd in de Champions League uit tegen Real Madrid (2-2) gezien. We zijn op de hoogte van hun offensieve dreiging. We moeten gefocust zijn en goed tegen hen spelen.” De Braziliaanse Belg liet verder nog optekenen dat hij blij is dat hij zijn eerste profwedstrijd in zijn geboorteland kan afwerken.

Indien Manchester United net zoals in 2017 de Europa League zou winnen, dan pakt het een ticket voor de Champions League. Maar daarvoor zijn de Mancunians na hun 0-2-zege van maandag bij Chelsea ook nog in de running in de Premier League. Als zevende in de stand is Man U slechts drie punten verwijderd van de vierde plaats, die ook recht geeft op deelname aan het kampioenenbal. En met de UEFA-schorsing van Manchester City komt mogelijk nog een plek vrij. Het wordt dan ook afwachten of Solskjaer donderdag een B-elftal het veld opstuurt. “Met ons drukke programma moeten we roteren”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer, die aangaf dat winteraankoop Odion Ighalo mogelijk zijn eerste basisplaats krijgt. “Maar we willen absoluut doorstoten in de Europa League.”

Maandag nog speelde Manchester United bij Chelsea. Daar is Solskjaer niet echt mee opgezet. “Twee dagen om te recupereren is niet veel. Voor een donderdagmatch verwacht je op zaterdag te spelen. Maar het is wat het is. Mijn spelers doen gewoon voort, ze zijn jong en fris. We spelen zeven matchen in 21 dagen. Gelukkig hebben we een grote kern. Daar moet ik gebruik van maken.”

Sinds het vertrek van Alex Ferguson in 2013 is de club met het roemrijke verleden op de dool. Na 26 speeldagen telt Manchester United slechts de helft van het puntentotaal van competitieleider Liverpool (76 ptn). Met de geblesseerden Paul Pogba (enkel) en Marcus Rashford (rug) staat wel heel wat kwaliteit aan de kant. “Paul heeft nog niet deelgenomen aan groepstrainingen. We moeten wachten tot hij voelt dat hij er klaar voor is. Wat Rashford betreft, hoop ik dat hij dit seizoen nog kan spelen. Het neemt meer tijd in beslag dan ik had verwacht. Hij is zeker nog enkele maanden out. Het is belangrijk dat we niets overhaasten.”

Verdediger Victor Lindelöf, die maandag tegen Chelsea ontbrak wegens ziekte, is opnieuw speelklaar. Aanvaller Mason Greenwood en middenvelder Scott McTominay bleven in Manchester.