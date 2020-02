Waarom u ‘De Stig’ moet zien: “Een baaldag? Denk dan even aan Stig Broeckx”

Op dinsdag 3 maart gaat in het Antwerpse Kinepolis ‘De Stig’ in première, de docufilm van Eric Goens en regisseur Lennerd Esseldeurs met het levensverhaal van ex-wielrenner Stig Broeckx als centraal onderwerp. Onze redacteur Guy Van Den Langenbergh volgde Stig Broeckx bij zijn eerste passen in het professionele wielerpeloton en had ook na zijn val én coma af en toe contact met de onfortuinlijke renner. Hij kon vanochtend het afgeleverde werkstuk bekijken.

Uitgerekend op mijn 48ste verjaardag, een zondag, kwam het bericht dat Stig Broeckx zwaar ten val was gekomen in de slotetappe van de Ronde van België en dat hij in een ziekenhuis in Aken in een kunstmatige ...