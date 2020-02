Tuinhuis, hottub, haag en auto gaan in vlammen op

Lummen -

Een brand heeft woensdag rond 14 uur veel schade aangericht in de Acaciastraat in Lummen. Vermoedelijk ontstond het vuur door kortsluiting in een plastic tuinhuisje. De vlammen sloegen over naar een hottub, de beukenhaag, de auto en het huis van de buurvrouw. Haar Chevrolet brandde helemaal uit. Twee huizen raakten beschadigd.