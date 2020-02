Eerste F1-testdag in Barcelona: Mercedes bovenaan, 'roze' F1-bolide verrast

Lewis Hamilton in de Mercedes W11 Foto: Mercedes F1 team

Tijdens de eerste testdag van de F1-wintertests in Barcelona toonde Mercedes meteen dat het opnieuw het te kloppen team is. Racing Point F1 zorgde met haar roze wagen voor de verrassing.

Voor alle teams draait het testen in Barcelona rond het zoveel mogelijk rondjes rijden en de betrouwbaarheid van de wagens testen. Naarmate de testdagen vorderen zal de focus steeds meer op het uittesten van onderdelen en neerzetten van snellere rondetijden komen te liggen.

Met de betrouwbaarheid zit het bij de meeste teams trouwens goed. Heel wat teams slaagden er vandaag immers in om met hun nieuwe F1-bolide meer dan honderd ronden af te leggen.

De meest productieve rijder was Max Verstappen, de Nederlander legde maar liefst 168 ronden af. Helemaal bovenaan de tijdlijsten vonden we beide Mercedes-rijders terug, waarbij Hamilton meer dan drie tienden sneller was dan teamgenoot Valtteri Bottas.

Opvallende derde was Sergio Perez in zijn Racing Point F1-bolide. Opvallend daarbij is trouwens dat de nieuwe F1-bolide van Racing Point erg sterk op de F1-bolide van Mercedes lijkt.

Ferrari vinden we trouwens maar terug op de elfde plaats. Charles Leclerc verving Sebastian Vettel omdat de Duitser zich niet lekker voelde. Leclerc reed maar liefst 132 ronden maar lijkt samen met Ferrari dus verstoppertje te spelen.

Vorig jaar domineerde Ferrari nog de testdagen in Barcelona maar dat testtijden niet representatief zijn werd vorig jaar pijnlijk duidelijk voor Ferrari. Het is en blijft dan ook moeilijk om op basis van de testtijden conclusies te trekken.

1. L. Hamilton Mercedes AMG 01:16.976 94

2. V. Bottas Mercedes AMG 01:17.313 79

3. S. Pérez Racing Point 01:17.375 58

4. M. Verstappen Red Bull 01:17.516 168

5. D. Kvyat AlphaTauri 01:17.698 116

6. C. Sainz Jr. McLaren 01:17.842 161

7. D. Ricciardo Renault 01:17.873 56

8. E. Ocon Renault 01:18.004 62

9. G. Russell Williams 01:18.168 73

10. L. Stroll Racing Point 01:17.282 52

11. C. Leclerc Ferrari 01:18.289 132

12. N. Latifi Williams 01:18.382 64

13. R. Kubica Alfa Romeo 01:18.382 59

14. K. Magnussen Haas 01:18.466 106

15. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:20.096 79

