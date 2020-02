Halen -

Een roekeloze bestuurder heeft bij een controle op de Staatsbaan in Halen zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij onder invloed van drugs was en omdat hij inhaalde over verdrijvingsvakken. Na het opstellen van de pv’s vertrok de bestuurder opnieuw. De politie heeft hem opnieuw uit het verkeer gehaald en zijn auto laten takelen.