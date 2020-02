Rapper Pop Smoke (20) doodgeschoten in eigen huis

De Amerikaanse rapper Pop Smoke (20) is overleden. De artiest stierf aan zijn verwondingen nadat hij werd overvallen in zijn eigen huis.

Het incident vond woensdag plaats in de woning van Bashar Barakah Jackson, zoals hij echt heet, in Hollywood. Twee mannen drongen het huis binnen en er werden ook schoten gelost waarbij de rapper op verschillende plaatsen in zijn lichaam zou geraakt zijn. Om 04.30 uur lokale tijd werden de hulpdiensten gecontacteerd (13.30 uur Belgische tijd). Jackson werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij was 20 jaar oud. Het is nog niet duidelijk of er een link is tussen de rapper en de twee daders.

Pop Smoke scoorde vorig jaar een hit met Welcome to the party, Nicki Minaj maakte ook een remix van het nummer. Hij werkte ook samen met andere bekende rappers als Travis Scott. De rapper zou in juli naar het festival Les Ardentes in Luik komen.