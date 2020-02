Jakob Fuglsang won de eerste rit in de Ruta del Sol. De 34-jarige Deen van Astana versloeg in een spurt met twee de Spanjaard Mikel Landa. Halenaar Dylan Teuns werd derde, Harm Vanhoucke negende.

