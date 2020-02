Lees hier alles over ons gloednieuwe magazine Goesting: het team achter Goesting

Hasselt - Vanaf donderdag online en vanaf zaterdag 22 februari bij uw krant: Goesting, het gloednieuwe magazine van Het Belang van Limburg vol tips voor genieters. De Goestingredactie heeft er al … goesting in.

LEES OOK: Waar fietsen dit weekend in Limburg? Ontdek het in ons nieuwe magazine Goesting

Hanne De Belie (35) uit Oudsbergen

“Mijn agenda? Die staat altijd helemaal vol gepland: uitstapjes met het gezin, gezellig gaan eten met vrienden, festivals en concerten. Als chef Goesting deel ik, samen met mijn team, graag de beste tips om van elk weekend een feest te maken.”

Hanne Vandevoorde (31) uit Genk

“Ik zoek Limburgers die buiten de provincie wonen, voor hun beste insidertips voor een citytrip. Blijf je liever dichtbij huis? Snorkelen tussen de tropische vissen of schieten op virtuele zombies: ik test het met veel goesting uit en laat weten waar in Limburg je moet zijn.”

Kizzy van Horne (39) uit Pelt

“Lekker eten en drinken, daar word ik blij van. Ik deel elke week smakelijke adresjes met jullie: van snelle lunch tot tapas. Goed voor mij: ik mag regelmatig een nieuw restaurant, gevestigde waarde of unieke eetplek gaan testen.”

Jo Smeets (48) uit Zelem

“Als bekende acteurs, zangers en tv-persoonlijkheden naar Limburg komen met hun show, concert of theaterstuk, praat ik graag met hen over wat hen bezighoudt als artiest en als mens. De tekstuele weerslag van die gesprekken vind je wekelijks in Goesting.”

Joey Bougard (30) uit Hasselt

“Geef me een bingewaardige tv-serie, een morzeltje muziek of een ander smakelijk brokje cultuur en ik verslind het meteen. Als de makers daar een woordje uitleg over willen verschaffen, zit ik meteen klaar met pen en papier.”

Gert Reynders (54) uit Heusden-Zolder

“Het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Maar welke wijn kies je? Wijn uit Frankrijk, Italië, of Zuid-Afrika kent iedereen. Maar wist je dat Limburg twintig wijndomeinen telt? Van Aldeneyck tot Genoelselderen: ik proef wijnen van bij ons en vertel welke fles je best in huis haalt.”

Christof Rutten (47) uit Hasselt

“Ik draai graag vinylplaatjes voor mezelf en anderen, heb dringend een grotere boekenkast nodig en kijk graag naar kunst die ik niet kan betalen. Voor Goesting selecteer ik de beste cultuurtips. Verder wandel ik al eens een berg op en deel ik graag verborgen paden in en rond Limburg.”

Tessa Evers (30) uit Heusden-Zolder

“Mijn grafisch oog ziet alles: van logo, kleine tekeningen tot de binnenpagina’s van het magazine. Als medeontwerper van Goesting, zorg ik dat jullie elk weekend met volle goesting kunnen lezen in een frisse lay-out.”

Karolien Swennen (44) uit Genk

“Als grafisch vormgever ben ik constant op zoek naar inspiratie. Inspiratie is overal: van een toffe expo tot leuke wandeling. Al de tips van onze journalisten presenteer ik visueel zo mooi mogelijk, zodat jullie hopelijk evenveel zin krijgen in dat volgende uitstapje als ik.”

Stien Vanbaelen (23) uit Oudsbergen

“Een goed gevuld weekend, daar hou ik van. Daarom test ik met veel enthousiasme de leukste activiteiten in Limburg voor jullie uit. Als eindredacteur van Goesting zet ik elke week de puntjes op de i. Veel leesplezier!”

Schrijf je nu al in op hbvl.be/meergoesting en ontvang onze Goestingnieuwsbrief