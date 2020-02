I-niveau toestelturnen Palfit sluit seizoen knap af

Paal

Beringen - Het voorbije weekend was een druk wedstrijdweekend voor de meisjes toestelturnen van Palfit Paal.

Op zaterdag 15 februari kwamen onze meisjes in de categorie I8 en I9 in actie op hun laatste wedstrijd in Leopoldsburg.

In de ochtend was het aan Nymme Vanberghen, Esmanur Arici, Julie Beck, Roos Van Broekhoven, Amelina Adofo en Lenke Aerts. Deze gymnasten turnden een zeer mooie wedstrijd waarbij Esmanur, Julie, Roos, Amelina en Lenke een bronzen medaille kregen en Nymme een zilveren. Als team wisten zij een zilveren diploma te behalen!

Namiddag was het aan Jade Cruts, Oona Vansteenwegen, Aurélie Claes, Noor Malfait en Sterre Hauqieur. Ook deze meisjes hadden een zeer mooie wedstrijd, waarbij Sterre, Noor, Aurélie en Oona een bronzen medaille bemachtigden en Jade een zilveren. Zij wisten als team eveneens een zilveren diploma te halen!

In Oud-Turnhout was het aan onze beloftes en meisjes recrea in de categorie 7-8 jaar.

Voor Palfit kwamen hier Lien Van Mieghem, Lina Kodalci, Emilie Denivel, Ella Louwette, Esmée Cardinaels, Fien Van Wezenbeeck, Maaike Vanleest, Alyssia Schiemann, Elise Martens en Julie Van de Reyd in actie. Ook deze meisjes hadden een zeer mooie wedstrijd en namen de bijhorende medailles mee huiswaarts. Brons voor Esmée en Alyssia, zilver voor Julie, Maaike, Elise en Ella en goud voor Emilie, Fien, Lien en Lina.

Zondag 16 februari hadden onze meisjes recrea in de categorie 11-12 jaar hun eerste wedstrijd van dit seizoen.

Voor Palfit kwamen hierbij Emma-Louise Claes, Luna Yanez, Louise-Marie Martens en Merel Ooms in actie. Stuk voor stuk behaalden ze een zeer knap resultaat, met de bijhorende medailles. Goud voor Emma-Louise en Luna, zilver voor Merel en brons voor Louise-Marie.

Na deze meisjes was het nog aan Zara Meulders in het vrij werk, 15-16 jarigen. Zara wist allround een 7e plaats te bemachtigen en mocht de zilveren medaille, 2e plaats voor balk in ontvangst nemen!