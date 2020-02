Vijftien maanden met uitstel was woensdag het verdict voor een 62-jarige Peltenaar die naaktfoto’s uitwisselde met twee minderjarige meisjes.

Met één slachtoffer kwam hij in 2016 in contact via een chatprogramma. De dader deed zich voor als iemand van 14 jaar en raakte zo aan de praat met ‘leeftijdsgenoten’. Hij vroeg aan het slachtoffer om ...