Mignolet en Clement op druk bijgewoonde persconferentie Club Brugge: “Verademing om nog eens in Europa te spelen”

Er was heel wat interesse van de meegereisde Engelse pers voor de babbel van Simon Mignolet. Als ex-doelman van aartsrivaal Liverpool is het treffen een speciaal gegeven voor de Limburger. In 2016 trof hij Manchester United al eens met zijn ex-ploeg in de Europa League. “Maar dit is niet Mignolet tegen Manchester”, relativeerde hij.