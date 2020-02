Lanaken -

Pierre Scheepers (81) en Louisa Barthels (81) kregen carnaval met de papfles mee. Nu zijn ze niet toevallig verkozen tot carnavalspaar van woon-zorgcentrum De Drie Eiken in Lanaken. “Carnaval is een microbe die je niet kan bestrijden. Eens in ’t bloed, altijd in ’t bloed”, zeggen ze.