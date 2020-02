De laatste boodschap van Caroline Flack

De familie van Caroline Flack heeft een niet-gepubliceerde Instagram bericht gedeeld die de presentatrice schreef in de dagen voor haar dood. In de post ze zei dat haar hele wereld ‘was ingestort’ door haar arrestatie wegens mishandeling, dat meldt The Daily Mail.

De presentatrice zei dat ze geen misbruiker was en dat haar vermeende aanval op vriend Lewis Burton een ongeluk was. In het bericht, dat vandaag door haar moeder Chris werd gedeeld via de lokale krant van de familie in Norwich,legde de voormalige host van Love Island uit hoe haar ‘hele wereld en toekomst onder mijn voeten werd geveegd’ in de 24 uur na haar arrestatie.

Adviseurs raden af om te posten

In haar bericht onthulde Flack dat ze al heel lang ‘een soort emotionele instorting had’ omdat zij en haar familie het ‘niet meer konden verdragen’.

“Ik kan niet elke dag verborgen doorbrengen en horen dat ik tegen niemand mag zeggen of spreken”, gaat het bericht verder. “Het spijt me zo voor mijn familie, voor wat ik hen heb aangedaan en voor wat mijn vrienden hebben moeten doorstaan. Ik denk niet over hoe ik mijn carrière terug ga krijgen. Ik denk na over hoe ik mijn leven en mijn gezin terug kan krijgen.”

De 40-jarige was van plan het bericht op sociale media te plaatsen en had het eind januari aan haar moeder laten zien, maar adviseurs waarschuwden haar om het niet met haar miljoenen volgers te delen.