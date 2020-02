Organisatoren stellen zestigste editie van de Brabantse Pijl voor: tien WorldTour-ploegen aan de start van jubileumeditie

Woensdagmiddag werd in Overijse de zestigste editie van de Brabantse Pijl voorgesteld, dat is de laatste van de zes voorjaarswedstrijden in de Flanders Classics. De Brabantse Pijl wordt dit jaar op 15 april gereden, traditioneel de woensdag na Parijs-Roubaix, en vormt het laatste opstapje naar de Amstel Gold Race en de Waalse klassiekers.

De mannen krijgen een vertrouwd parcours voorgeschoteld. “Enkel de beklimming van de IJskelderlaan valt weg”, bevestigde koersdirecteur Didier Laporte. “Die bult wordt in de plaatselijke omlopen vervangen door de beklimming van de Moskesstraat, best lastig en met kasseien. Voor de rest zijn er weinig wijzigingen aan ons parcours. Wij willen hiermee de identiteit en eigenheid van de Brabantse Pijl behouden.”

“De start wordt traditiegetrouw gegeven op de Grote Markt van Leuven, in de schaduw van het statige stadhuis. In Leuven doen we met het peloton een toertje langs onder meer de Bondgenotenlaan en de Brusselsestraat. Het officiële startschot wordt gegeven in Heverlee. Van daaruit is het 12 kilometer vooraleer we met de Smeysberg de eerste helling van de dag aandoen. Daarna volgen er nog 28. De beklimmingen van de Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en de Schavei zitten telkens verweven in de drie plaatselijke ronden van elk 22,5 kilometer, die we aanvatten na 133 kilometer op de Brusselsesteenweg in Overijse.”

De vrouweneditie van de Brabantse Pijl krijgt voor haar vijfde editie een totaal nieuw parcours. “Vorig jaar lagen start en finish in Gooik. Dit jaar vertrekken zij vanuit Lennik. Hun aankomst ligt nu ook op de Brusselsesteenweg in Overijse, op dezelfde locatie als bij de mannen dus”, vervolgt Laporte.

“Van op de Markt van Lennik trekken de vrouwen naar Huizingen, waar na 10 kilometer koers met de Sollenberg de eerste van in totaal 20 hellingen wacht. Na goed tien kilometer wedstrijd komen de vrouwen op hetzelfde parcours terecht als de mannen. Na 78 kilometer beginnen ze aan hun twee plaatselijke ronden, met daarin telkens de hellingen van de Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en de Schavei. Met de nieuwe start- en finishlocatie is de Brabantse Pijl voor vrouwen best een pak pittiger geworden.”

Tien WorldTour-ploegen aan de start van jubileumeditie

Met Bahrain-McLaren, CCC Team, Cofidis, Deceuninck - Quick-Step, EF Pro Cycling, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, NTT en Team Sunweb komen er 15 april op de Grote Markt van Leuven tien WorldTour-teams aan de start van de zestigste Brabantse Pijl, twee meer dan vorig seizoen, zo werd woensdagmiddag bekendgemaakt tijdens de parcoursvoorstelling in Overijse.

Vorig jaar knalde Mathieu van der Poel er naar de zege, maar dit seizoen lijkt de Brabantse Pijl niet op zijn programma te staan. “We vrezen er inderdaad voor dat Mathieu niet aan de start zal verschijnen”, bevestigden de organisatoren. “Het is nog afwachten welke renners er zullen deelnemen. We zitten op 56 dagen voor de start en dan kan er nog veel gebeuren. Ik ben er wel zeker van dat we een schitterend deelnemersveld zullen krijgen.”

De deelnemende ploegen:

WorldTour-teams: Bahrain-McLaren (Bah), CCC Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck - Quick-Step (Bel), EF Pro Cycling (VSt), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton-Scott (Aus), NTT (ZAf), Team Sunweb (Dui)

ProTeams: Alpecin-Fenix, B&B Hotels-VItal Concept (Fra), Wallonie-Bruxelles (Bel), Circus-Wanty Gobert (Bel), Gazprom-Rusvelo (Rus), Nippo Delko Provence (Fra), Riwal Readynez (Den), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Team Arkea-Samsic (Fra), Team Novo Nordisk (VSt), Vini Zubu’-KTM (Ita)

De 29 hellingen: Smeysberg (13 km), Chaussée d’Alsemberg (51 km), Alsemberg (56 km), Bruineput (62 km), Menisberg (66 km), Lotsestraat (70 km), Bruineput (78 km), Menisberg (82 km), Lotsestraat (86 km), Eigenbrakelsesteenweg (95 km), Rue Pierre Flamand (99 km), Rue François Dubois (113 km), Hertstraat (118 km), Holstheide (125 km), Schavei (133 km), Hagaard (136 km), Hertstraat (140 km), Holstheide (146 km), Schavei (154 km), Hagaard (157 km), Hertstraat (161 km), Moskesstraat 165 km), Holstheide (169 km), Schavei (176 km), Hagaard (179 km), Hertstraat (183 km), Moskesstraat (188 km), Holstheide (191 km), Schavei (199 km)

Palmares sinds 2000:

2000: Johan Museeuw

2001: Michael Boogerd (Ned)

2002: Fabien De Waele

2003: Michael Boogerd (Ned)

2004: Luca Paolini (Ita)

2005: Oscar Freire (Spa)

2006: Oscar Freire (Spa)

2007: Oscar Freire (Spa)

2008: Sylvain Chavanel (Fra)

2009: Anthony Geslin (Fra)

2010: Sébastien Rosseler

2011: Philippe Gilbert

2012: Thomas Voeckler (Fra)

2013: Peter Sagan (Svk)

2014: Philippe Gilbert

2015: Ben Hermans

2016: Petr Vakoc (Tsj)

2017: Sonny Colbrelli (Ita)

2018: Tim Wellens

2019: Mathieu van der Poel (Ned)