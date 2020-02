Kautex Textron in Tessenderlo mag zich voortaan Fabriek van de Toekomst noemen

Tessenderlo -

Audi Brussels (Vorst), Kautex Textron Benelux (Tessenderlo), Total (Evergem) en Vandemoortele (Izegem) zijn de nieuwe ‘Fabrieken van de Toekomst’, zo werd woensdag aangekondigd in Zaventem. Op zes jaar tijd is de kopgroep van toekomstgerichte productiebedrijven in Vlaanderen uitgegroeid tot een club van 38 maakbedrijven.