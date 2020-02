Lama’s spuwen wel, alpaca’s niet. Zever, gezever! Wij weten dat nu, want wij deden een Alpacagilityparcours in De Alpacaboerderij in Kaulille. Hoe handig ben jij met zo’n schattig kroeskopje op vier poten?

Wat?

Alpacagility in de Alpacaboerderij in Kaulille (Bocholt): een test hoe handig je met een alpaca een hindernissenparcours kan afleggen. Samen over een trapje heen, het dier over en tussen balkjes ...