Zangeres Lizzo trekt naar de rode loper als chocoladereep

Lizzo is wel vaker een opvallende verschijning op de rode loper, maar tijdens die van de Brit Awards schoot ze de hoofdvogel af. De Amerikaanse zangeres daagde er namelijk op gewikkeld in een chocoladereep.

Lizzo verscheen in een creatie van Moschino op de rode loper van de Brit Awards. Het werd zonder twijfel de meest opvallende outfit van de avond. De 31-jarige zangeres droeg een jurk met daarop in het groot Moschino en ‘Milk Chocolate’ geschreven en ook de voedingswaarden, sticker met prijs erop en barcode mochten niet ontbreken.

Ze had bovendien een met diamanten bezette clutch bij zich die op een echte chocoladereep leek. Daarop stond ‘100 %’ geschreven, een knipoog naar de tekst van haar hitsingle ‘Truth hurts’.

Foto: ISOPIX

Waren ook bijzonder gekleed: Billie Eilish en Harry Styles. Die eerste had een beige ensemble van Burberry aan. Oversized, zoals we ondertussen van haar gewoon zijn, maar evengoed een hommage aan het oer-Britse merk. De tweede verkende dan weer zijn vrouwelijke kant met een geel maatpak van Gucci, inclusief paarse strik in tule.