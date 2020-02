Bejaarde haalt dapper zijn vuisten boven tijdens overval en daagt dief zelfs uit: “Kom maar”

Een bejaarde man heeft zich in Cardiff, de hoofdstad van Wales, kranig verdedigd tijdens een overval. Toen de 77-jarige gepensioneerde eerder deze maand even geld afhaalde aan een automaat, werd hij prompt tegengehouden door een gemaskerde man. Dat maakte echter geen indruk op hem. Hij haalde meteen zijn vuisten boven en durfde de man zelfs uit te dagen: “Kom maar.”

Het incident duurde in totaal nog geen minuut. Tot verbazing van de dief ging hij een tijdlang op de vuist met de bejaarde, om uiteindelijk zonder buit te vluchten. “De oudere man toonde veel moed, maar is erg geschrokken”, vertelde Stephen Mayne van South Wales Police achteraf. De politie is momenteel op zoek naar de dader. “We zouden iedereen willen vragen om contact met ons op te nemen indien u de verdachte herkent.”