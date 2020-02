Twee Belgische wandelaars zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in moeilijkheden gekomen in een berggebied nabij Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Ze moesten gered worden door een helikopter. Er waren 25 brandweermannen en meer dan zeven uur nodig om de wandelaars te redden. Dat meldt de krant Midi Libre woensdag.