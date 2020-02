Nieuwe afleveringen ‘F.C. De Kampioenen’ uitgesteld wegens ziekte Johny Voners

Vlaanderen was verheugd toen de VRT afgelopen oktober nieuwe afleveringen van zijn populairste sitcom F.C. De Kampioenen aankondigde. Helaas worden die plannen nu eventjes on hold gezet. Johny Voners (74), alias Xavier Waterslaeghers, vecht momenteel tegen kanker en wil zich volop op zijn behandeling focussen.

Het was bij de aankondiging ook al de onzekere factor in het verhaal. Johny Voners had net bekendgemaakt dat hij tegen kanker vocht en had zich daarom teruggetrokken uit de musical La cage aux folles ...