De chirurgische ingreep die zanger Arno (70) afgelopen donderdag onderging nadat hij de diagnose van pancreaskanker had gekregen, is goed verlopen. Volgens zijn persagent stelt de zanger het goed.

Dinsdagavond is het precies een week geleden dat Arno in Parijs zijn voorlopig laatste concert gaf. Ondertussen is hij geopereerd en herstelt hij in het ziekenhuis van een zware operatie in zijn strijd ...