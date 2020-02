Toerisme heeft in 2018 voor 7,2 miljard euro bijgedragen aan de Vlaamse economie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vlaamse Statistische Autoriteit, meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) woensdag.

Verblijfs- en dagtoeristen genereerden samen 5,4 miljard euro directe bruto toegevoegde waarde in het Vlaams gewest en 1,8 miljard euro in het Brussels gewest. Dat is respectievelijk 2,6 procent en 2 ...