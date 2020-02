Beschermd tegen de kou met Maison Margiela en The North Face

Het outdoormerk The North Face heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Maison Margiela. Een eerste glimp daarvan was al te zien tijdens de modeweek in Londen, op het finale resultaat is het nog wachten tot september.

Het Franse modehuis Maison Margiela, dat in 1988 werd opgericht door de Belg Martin Margiela maar nu onder het bewind staat van John Galliano, heeft tijdens zijn modeshow in Londen al enkele modellen de catwalk opgestuurd met donsjassen van The North Face aan. Het is de voorbode van de samenwerking tussen het outdoormerk en MM6, de vrouwencollectie van Maison Margiela.

Uit de eerste beelden blijkt alvast dat er werd gekozen voor felle kleuren en prints. Opvallend waren bovendien ook de handschoenen met daarin een gleuf, zoals we die ook kennen van de bekende Tabi-laars van het modehuis.

De collectie zal normaal in september verkrijgbaar zijn in de winkels van Maison Margiela en enkele geselecteerde shops van The North Face, maar ook online zal ze beschikbaar zijn.