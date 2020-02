Ben Affleck noemt scheiding met Jennifer Garner “grootste mislukking” van zijn leven

Ben Affleck (47) heeft in een interview met ‘The New York Times’ toegegeven dat zijn scheiding met Jennifer Garner (47) hetgene is waar hij in zijn leven het meeste spijt van heeft. Maar de acteur wil ook positief naar de toekomst kijken.

In een interview met de Amerikaanse krant laat Ben Affleck voor een keer in zijn ziel kijken en doet hij ook een boekje open over zijn mislukt huwelijk en zijn alcoholverslaving. Samen met Jennifer Garner heeft hij drie kinderen en ze waren van 2005 tot 2018 getrouwd. “De grootste spijt die ik in mijn leven meedraag, is die van mijn scheiding”, vertelt hij.

Waarna hij dieper ingaat op zijn gevoelens. “Het gevoel van schaamte is giftig. Schaamte heeft gewoon geen positieve gevolgen. Je bent je gewoon constant aan het wentelen in een verschrikkelijk gevoel van laag zelfvertrouwen en zelfverachting.”

Maar hij geeft ook aan dat het niet gezond is om over “mislukkingen” te blijven malen. “Ik heb zeker fouten gemaakt en ik heb zeker dingen gedaan waar ik spijt van heb. Maar ik moet mezelf weer oppikken, ervan leren, nog wat leren en proberen vooruit te gaan.”