Demir noemt minder ambitieuze klimaatplannen van Vlaanderen ‘realistisch’

Het voornemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 85 procent terug te dringen, is een ambitie op maat van Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag, voor de bijeenkomst van het Overlegcomité dat zich buigt over de Belgische klimaatstrategie tegen 2050. Volgens De Standaard dreigt ons land minder Europees geld te krijgen omdat Vlaanderen de doelsttelling klimaatneutraliteit niet haalt, maar Demir verwacht niet dat het zo’n vaart zal lopen.

De ambitie tegen 2050 is een “haalbare doelstelling”, zei de minister woensdag in De Ochtend op Radio 1. Wallonië en Brussel mikken in hun plannen op koolstofneutraliteit tegen 2050 door 95 procent minder ...