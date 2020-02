Twee kampioenen bij Neerpelter schaakkring

Pelt - Op zaterdag 15 februari 2020 vond in CC De Kimpel in Bilzen het 22ste open Limburgs Jeugdkampioenschap plaats. Het werd een internationaal gezelschap aangezien er naast de eigen Limburgse jeugdspelers en één uit Westerlo ook jeugdspelers uit Maastricht zich hadden ingeschreven, in totaal 31.

In de jongste groep gaven de broers Sander (-8) en Andreas (-10) Heynickx (Neerpelt) de concurrenten steeds het nakijken en na de onderlinge remise zag het ernaar uit dat beiden op de eerste plaats zouden eindigen. Echter in de voorlaatste ronde won Amelia Pribyla (-8; Houthalen-Oost) van Sander waardoor het podium vastlag: 1ste plaats voor Andreas (en kampioen bij de -10 jongens); 2de plaats voor Sander (en kampioen bij de -8 jongens); 3de plaats voor Amelia (en kampioene bij de -8 meisjes).

In de oudste groep stond er geen maat op Matei Govoreanu (-12; Westerlo). Hij werd toernooiwinnaar met de maximumscore. Eén punt minder (en dus verliezer van het onderling duel met Matei) werd Jelmar Klinkenberg (-12; Maastricht). Derde en tevens Limburgs kampioen bij de -12 werd Lars Lehaen (Houthalen-Oost). De andere kampioenen zijn: Marte Gelders (Houthalen-Oost) bij de -14 meisjes; Thibaut Hermans (Bilzen) bij de -20 jongens; Seppe Daniëls (Bilzen) bij de -16 jongens; Xiro Vierendeels (SLim Dilsen) bij de -14 jongens en Sofie Rubens (Bilzen) bij de -12 meisjes.