De voormalige ‘The Sky is the Limit’-ster, Kirsten Janssens (37) heeft zichzelf laten opnemen in de psychiatrie. Dat liet ze zelf weten via een bericht op Facebook.

“Hier zitten we dan in psychiatrie”, schrijft ze gisterenavond op Facebook. “Jezelf laten helpen na een klote relatie van 14 jaar. Maar we gaan ervoor. Wish me luck.” Met dit bericht lijkt ze te verwijzen ...