Klap voor hertog en hertogin van Sussex: Queen verbiedt Harry en Meghan om nog langer hun titel te gebruiken

De hertog en hertogin van Sussex, Harry en Meghan, mogen hun titel van ‘Sussex Royal’ niet meer gebruiken aangezien ze hebben besloten om af te treden.

Na langdurige en complexe gesprekken tussen de koningin en enkele ambtenaren is besloten dat het paar niet langer het woord ‘koninklijk’ mag gebruiken als merknaam. Harry en Meghan betaalden onlangs nog tienduizenden ponden voor een nieuwe Sussex Royal website als aanvulling op hun populaire Instagram pagina.

Op zoek naar een nieuwe naam

Eerder probeerden ze ook al ‘Sussex Royal’ te laten registreren als een wereldwijd handelsmerk voor een reeks items en activiteiten, waaronder kleding, schrijfwaren, boeken en lesmateriaal. Het koppel had ook stappen gezet om een nieuwe liefdadigheidsorganisatie op te richten: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Nu werd aangekondigd dat ze de titel niet mogen gebruiken, zullen Meghan en Harry op zoek moeten gaan naar een nieuwe naam. Intussen heeft het koppel volgens The Daily Mail ook al aanvaard dat ze, integenstelling tot wat ze gehoopt hadden, de naam niet zullen kunnen gebruiken.