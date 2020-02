Mercedes: "Hybride is de toekomst van de F1 en gewone wagens"

Als het over de aandrijving van zowel race- als straatauto’s gaat, is het voor Mercedes-teambaas Toto Wolff klaar en duidelijk: hybride blijft ook in de toekomst relevant.

Volgens Toto Wolff is hybride de toekomst voor zowel het straatverkeer als de Formule 1. Op dit moment lopen gesprekken over wat er na de huidige V6 turbo hybride-motoren zal komen in de Formule 1 maar niemand lijkt met een pasklaar antwoord op de proppen te kunnen komen. "De politici en de autoconstructeurs doen er op dit moment alles aan om ons te doen geloven dat elektrisch rijden de toekomst is maar in de racerij is dat een niche die al bezet wordt door de Formule E."

Bovendien gelooft Wolff niet dat elektrisch rijden alles zal overvleugelen in de toekomst, hij denkt dat er ook na 2030 nog veel hybride-auto’s zullen rijden.

“Als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik hybrides een goede oplossing”, laat Wolff optekenen bij Motorsport-Total. “In een stedelijke omgeving kan je elektrisch rijden en als je bijvoorbeeld naar de luchthaven moet, vermijd je dat je zonder stroom zou kunnen vallen omdat je nog altijd een verbrandingsmotor hebt.”

Bovendien ziet hij ook geen enkele reden waarom de Formule 1 zou moeten overschakelen naar iets anders want de huidige motoren zijn de efficiëntste ter wereld. "Het thermisch rendement is meer dan 50 procent - zo'n motor bestaat niet meer."

De Formule 1 wil nog verder gaan en meer gebruik gaan maken van biologische componenten zoals biobrandstoffen. De constructeurs willen daar hun steentje aan bijdragen en op die manier ook hun straatwagens mee laten profiteren. “We willen daarmee helpen door onze motoren nog efficiënter te maken”, besluit de motorsportbaas van Mercedes.

