“In deze formatieperiode vergeten we waar politiek voor dient: om ons leven te verbeteren”

Binnenkort zal een wilsverklaring voor euthanasie bij onomkeerbare coma onbeperkt zijn in de tijd. Dit wetsvoorstel van Barbara Creemers (Groen) is goedgekeurd in de commissie Gezondheid van de Kamer en zal zonder verdere accidenten binnenkort van kracht zijn, toch voor de nieuwe dossiers. Tot nu toe moest je dat document om de vijf jaar hernieuwen. Dus zijn één op de vier wilsverklaringen verlopen. Absurd. We zouden in deze deprimerende en frustrerende formatieperiode nog vergeten waar de politiek voor dient: om ons leven te vereenvoudigen en te verbeteren.