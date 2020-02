Bombrieven in Nederland ondertekend met bijzondere ‘handtekening’

De afzender van de onlangs in Nederland verstuurde bombrieven heeft de afzonderlijke afpersingsberichten telkens ondertekend met een specifieke handtekening. Ook gebruikte hij of zij in de brieven steeds hetzelfde soort batterijen en ontbrandbare stof, welke geplaatst was in een opvallend fourniturenzakje. Dat bleek dinsdagavond in het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.