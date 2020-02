Noors fenomeen scoort twee keer tegen PSG: Haaland sloopt ook de Parijse muur

Het fenomeen blijft scoren. Twee doelpunten van de jonge Noor Erling Haaland (19) bezorgde Dortmund de zege tegen PSG, de treffer van Neymar houdt de Parijzenaren in de running voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League. Eindstand: 2-1.

Erling Haaland, u kende de naam ongetwijfeld al na zijn CL-treffers met Red Bull Salzburg tegen KRC Genk. Sinds gisteravond zullen ze ook in Parijs en Qatar het potentieel van de jonge Noor kennen. Acht keer had hij dit seizoen al in de Champions League gescoord, in een kolkende Signal Iduna Park voegde de 19-jarige Noor daar nog twee treffers aan toe, zijn eerste in de Champions League voor Dortmund. Een frommelgoal van dichtbij, gevolgd door een heerlijke streep met links van net buiten de grote rechthoek. Het sprookje van de jonge Noor blijft maar duren.

Drie Belgen aan de aftrap

De wedstrijd begon nochtans eerder flauw met een thuisploeg die wel wilde maar toch ook enige zekerheid inbouwde. PSG wilde vooral een goed resultaat mee naar de Franse hoofdstad nemen, goed voetbal was bijzaak. Met Thorgan Hazard en Axel Witsel stonden bij de thuisploeg twee landgenoten in de basis. PSG rekende op de rechterflank op het loopvermogen van Thomas Meunier, ook voor Neymar-met-normale-haardos was een basisplaats voorzien. De Braziliaanse vedette zou een flauwe wedstrijd spelen. De thuisploeg koos meteen voor het gecontroleerde offensief. De Franse landskampioen had zichtbaar moeite met de snelheid van de thuisspitsen. Maar Sancho, te zelfzuchtig, en Hazard, te onnauwkeurig, slaagden er niet in om man-in-vorm Erling Haaland in stelling te brengen. Navas moest wel ingrijpen op een plaatsbal van Sancho maar echt gevaarlijk waren de Duitsers niet, ondanks hun veldoverwicht. PSG? Neymar kon zijn gebrek aan matchritme niet verbloemen, doelman Bürki kende een rustige eerste helft.

En daar is Haaland

Dortmund probeerde ook na de pauze verder de Parijse muur te slopen: Hakimi verloor echter het overzicht, Haaland profiteerde niet van Parijs’ balverlies. Intussen pakte Neymar geel, tot ongenoegen van zijn eigen coach. De bezoekers toonden op het uur eindelijk initiatief maar Mbappé stuitte twee keer op rij op doelman Bürki.

Net toen iedereen dacht dat PSG de wedstrijd in handen nam, scoorde de thuisploeg. Haaland, wie anders, stond op de juiste plaats om een klutsbal voorbij Navas te plaatsen. Zijn negende doelpunt al in deze Champions League, zijn eerste voor Dortmund. Een dure schuiver van Zagadou bood Neymar echter de gelijkmaker aan, een kans die de Braziliaan niet liet liggen. Dortmund - lees: Haaland - bleek niet onder de indruk van de tegengoal. Haaland werd in de buurt van de grote rechthoek aangespeeld. Aannemen, ruimte zoeken en met links staalhard uithalen. Keylor Navas had niet eens de tijd om te reageren. Wat een goal! Al is de buit verre van binnen voor de thuisploeg. Het doelpunt buitenshuis geeft PSG nog een kans maar het zal de terugwedstrijd moeten afwerken zonder Meunier en Verratti die de terugwedstrijd geschorst moeten missen.