‘Storm’ Ellen dreigt carnaval in Limburg weg te blazen

Hasselt -

Carnavalvierend Limburg volgt dezer dagen angstvallig de weerberichten. Met rukwinden tot 75 km per uur dreigen er dit weekend stoeten niet te kunnen uitrijden. “Bij windstoten van 70 tot 80 km per uur krijgen we negatief advies van de brandweer”, zegt burgemeester van Lanaken Marino Keulen.