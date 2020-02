“Bijna 2.000 bewoners jonger dan 65 in Vlaamse woon-zorgcentra”

In 2018 verbleven in woon-zorgcentra in Vlaanderen 1.847 bewoners die jonger waren dan 65. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V). Opvang van personen jonger dan 65 is nochtans aan voorwaarden onderworpen.