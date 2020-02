Emre Can wordt na twee weken op huurbasis bij Dortmund definitief overgenomen van Juventus

Borussia Dortmund, de club van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, neemt verdediger Emre Can definitief over van Juventus. De Duitser is nog maar twee weken in Dortmund op uitleenbasis, maar de Borussen zijn al overtuigd en lichten de aankoopclausule.

“De huurdeal loopt af in juni, vanaf 1 juli krijgt hij een contract dat loopt tot 30 juni 2024”, liet Dortmund verstaan in een mededeling. Volgens lokale media is met de deal 25 miljoen euro gemoeid. Juventus nam Can in de zomer van 2018 transfervrij over van Liverpool en doet financieel dus een goede zaak.

Eerder in zijn carrière speelde Can nog voor Bayern München, de aartsrivaal van Borussia. In 2013 verkaste hij naar Bayer Leverkusen, dat Can een jaar later voor twaalf miljoen euro aan Liverpool verkocht. (belga)