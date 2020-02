Magnettes analyse? “Het is moeilijk!” De oplossing? “Zen blijven!”

PS-voorzitter Paul Magnette heeft op sociale media een filmpje gepost waarin hij uitlegt waarom er weinig beweegt rond de regeringsvorming. “Het politieke landschap is heel gefragmenteerd’, klinkt het in de video. ‘Er zijn 18 zetels voor Vlaams Belang, 12 zetels voor PVDA, en dus 30 zetels die we niet kunnen gebruiken om een meerderheid te vormen. Dat is uiteraard heel moeilijk.”