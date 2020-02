Chinese tennissers trekken zich terug uit Daviscup als gevolg van coronavirus

De Chinese tennissers hebben zich vanwege het nieuwe coronavirus teruggetrokken voor de ontmoeting met Roemenië in de Daviscup. De landen zouden elkaar begin volgende maand treffen in de Roemeense stad Piatra Neamt, maar door alle restricties in China vanwege het virus kunnen de Aziatische tennissers de reis niet maken. De internationale federatie ITF heeft de afmelding van China geaccepteerd.

Dat betekent dat de Roemeense tennissers zich zonder te spelen hebben geplaatst voor de volgende ronde van de Daviscup. Ze treffen in september een land dat zich niet weet te plaatsen voor de finaleweek van de Daviscup in Madrid. Inzet is dan een plek in de kwalificatieronde van volgend jaar. (belga)