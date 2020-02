Minister vraagt IS-moeders repatriëring kinderen toe te laten

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft de IS-moeders van kinderen in Syrische vluchtelingenkampen opgeroepen de repatriëring van de kinderen toe te laten. De minister deed dat dinsdag in de Kamer, waar hij verslag uitbracht over zijn bezoek aan de regio van begin deze maand.

In totaal is sprake van 42 kinderen in kampen in het noordoosten van Syrië, die allemaal jonger zijn dan tien jaar. “We delen allen dezelfde wil om de kinderen te repatriëren”, herhaalde Goffin. “Zonder ...