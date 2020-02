Een 34-jarige Bruggeling heeft twee jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij een vrouw in het oog heeft geraakt met een luchtdrukgeweer en haar zo voor het leven heeft verminkt. Kenneth B. liep in het verleden al talloze veroordelingen op, onlangs nog voor bezit van verboden wapens.

De feiten speelden zich af in de nacht van 5 op 6 september vorig jaar in Blankenberge. In haar zoektocht naar een slaapplaats probeerde slachtoffer S.H. binnen te raken in het appartement van een kennis ...