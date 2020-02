Psychiater waarschuwde ziekenhuisdirectie voor pedoseksuele chirurg, maar die greep niet in

Reeds in 2006 heeft een psychiater in het ziekenhuis van Franse Quimperlé gewaarschuwd voor het “gevaar” dat chirurg Joël Le Scouarnec zou vormen. Die gepensioneerde arts is verdacht van tientallen gevallen van verkrachtingen en seksuele aanrandingen van minderjarige patiënten in zijn bijna dertigjarige loopbaan. De ziekenhuisdirectie greep echter nooit in.