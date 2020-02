Actrice die op Tomorrowland met drugs werd betrapt, vertelt haar verhaal

Ze ‘oefende’ voor haar rol in de film ‘Suriname’, waarin ze een drugsdealer zou spelen. Dat verklaarde ze kort na haar aanhouding op het muziekfestival Tomorrowland vorig jaar. Nu vertelt de Nederlandse actrice Imanuele Grives (34) voor het eerst wat toen echt is gebeurd. “Ik kocht de drugs voor eigen gebruik. Het was mijn jaarvoorraad”, zegt ze.