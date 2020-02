TIPS. Shampoo tegen haarverlies en een alcoholvrij feestje

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Shampoo tegen haarverlies

Haarverzorgingsmerk Elsève heeft een nieuw gamma uit dat haarverlies, als gevolg van overdreven hitte door brushen, belooft tegen te gaan. De producten in gerecycleerde verpakkingen zijn ontwikkeld om je lokken en hoofdhuid weer kracht te laten opbouwen en de schade te beperken. Alle hulpmiddelen - de shampoo, detangler en masker - bevatten biotine, vitamine B5 en arginine om je coupe te soigneren en tot twee keer minder haar in je borstel te laten achterblijven. Prijs? Vanaf 3,99 euro.

Afval in het interieur



Het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate opent een tweede vestiging in Antwerpen. De winkel krijgt een bijzondere inrichting. Deze zal namelijk bestaan uit lokaal Antwerps afval. In samenwerking met de Rotterdamse ontwerpstudio Plasticiet, die focust op duurzaamheid, verzamelde het label afval. ‘Afvalsexpert Suez sorteerde vervolgens het afval met infraroodlicht met een plaatmateriaal met kleurrijk terrazzo-effect in het midden van de shop als resultaat. Place to be: Schuttershofstraat 35, 2000 Antwerpen.

Feestje zonder kans op kater

In Gent wordt op donderdag 20 februari een afterwork georganiseerd door Watt The Firms in het kader van Tournée Minérale - die bijna ten einde is. Verwacht je aan gembershotjes van Gimber, in 2019 verkozen tot beste alcoholvrij drankje, en cocktails met de alcoholloze Gentse gin van Nona June. Dansen kan op muziek, die lifecoach en deejay Manu coaching de zaal instuurt. Kom gratis feesten via deze link.

Groen ondergoed

Lingeriemerk Intimissimi gooit het ook over een andere boeg met een eerste, duurzame minicollectie die de naam The Green Collection meekrijgt. Die omvat uit lingerie, pyjama’s en knitwear, gemaakt uit materialen met een lage ecologische voetafdruk. Sommige stuks zijn ontworpen met bamboe, de kant bestaat uit gerecycleerde polyamidevezels. Er werd ook rekening gehouden met een comfortabel gevoel in contact met de huid. Verkrijgbaar vanaf de lente in de winkels en via www.intimissimi.com