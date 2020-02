Op 20 maart sluit de Zeeman-vestiging in Shopping 1 de deuren. Volgens de directie van de textielketen is de winkel verlieslatend. Voor de tien werknemers wordt nog een oplossing gezocht.

Zeeman heeft drie vestigingen in Genk. Aan de Hasseltweg, aan de Hoevenzavellaan en een XL in Shopping 1. Het is de laatste die het minst goed draait. “Het klopt dat de vestiging in Shopping 1 in Genk ...