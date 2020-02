Waar fietsen dit weekend in Limburg? Ontdek het in ons nieuwe magazine Goesting

Hasselt - Vanaf donderdag online en vanaf zaterdag 22 februari bij uw krant: Goesting, het gloednieuwe magazine van Het Belang van Limburg vol tips voor genieters. Van de mooiste fietsroutes tot verrassende wandelingen in en rond Limburg.

Goesting is het nieuwe magazine van Het Belang van Limburg, boordevol tips om te doen. Ook wie van fietsen of wandelen houdt, komt aan zijn trekken. “Limburg is een paradijs voor fietsers: tweeduizend kilometer aan fietspaden, met de bekende blauwe bordjes die zorgen dat niemand verdwaalt”, zegt chef Goesting Hanne De Belie. “Goesting brengt in samenwerking met Toerisme Limburg de mooiste routes op het fietsroutenetwerk: van Fietsen door de Bomen of Fietsen door het Water tot minder bekende paden. We geven een mix van lang tot minder lang, afgestemd op het seizoen. In het voorjaar sturen we onze lezers langs de mooiste bloesemroutes, in de zomer doorheen paarse heidelandschappen. Handig: de fietsknooppunten van de route staan opgesomd in een strook, die je kan uitknippen en mee op pad nemen.”

Tumuli

Goesting wisselt om de week af tussen een fiets- en wandelroute. “Journalist Christof Rutten, die zelf een fervent wandelaar is, deelt graag zijn favoriete wandelingen in en rond Limburg en af en toe wat verder”, vertelt Hanne. “Langs de tumuli in Vorsen tot leut op de Teut en een groovy route in Maastricht.”

Naast de mooiste fiets- en wandelroutes brengt Goesting ook elke week de beste uittips voor het weekend, activiteiten om te doen, leuke eetadresjes en een brok cultuur. Goesting versterkt het weekendaanbod van Het Belang van Limburg, naast lifestylemagazine Sjiek, consumentenbijlage De Markt en weekendkatern Plus.

Dit vinden onze proeflezers van Goesting

“Het woordje Goesting alleen al doet je goesting krijgen. Het heeft een wij-gevoel, dat prikkelt meteen.”

“Er zit sport, ontspanning en natuur in: iedereen zal wel door iets getriggerd worden.”

“Die knooppunten zijn geweldig: ik zou dat uitknippen en meenemen.”

“Je ziet alles in één oogopslag, ook met het aantal kilometers. Zo weet je meteen of het iets voor jou is.”

