Matt Sowton, een Brit, filmde zijn Dax kat die volledig in de ban was van een eekhoorn die ostentatief drie uur lang voor het raam paradeerde. De eekhoorn at vervolgens rustig, goed wetende dat de kat veilig achter het glas zat. De eigenaar liet nog weten dat zijn kat een rustig karakter heeft, maar als er een opening was geweest het jachtinstinct het toch had overgenomen. Het levert in ieder geval schattige beelden op.