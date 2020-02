Proces tegen Netanyahu van start op 17 maart

Op 17 maart gaat het proces van start tegen de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu. Dat heeft het Israëlische gerecht dinsdag bekendgemaakt. Netanyahu is aangeklaagd voor corruptie in verschillende zaken. De eerste zitting van het proces is daarmee voorzien voor twee weken na de parlementsverkiezingen die cruciaal zullen zijn voor het politieke overleven van de Israëlische premier.