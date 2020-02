Italiaanse postergirl pakt tweede wereldtitel in twee dagen tijd op WK biatlon

Na haar zege in de achtervolging heeft de Italiaanse Dorothea Wierer dinsdag in eigen land in Antholz ook goud veroverd op de 15 kilometer op het WK biatlon. Onze landgenote Lotte Lie finishte als 45ste.

Het is voor de in Antholz geboren en getogen Wierer haar derde gouden WK-medaille. Vorig jaar triomfeerde ze in het Zweedse Östersund ook al op de massastart. Wierer, die twee schietfouten maakte, hield de Duitse Vanessa Hinz (+2”2) en de Noorse Marte Olsbu Roeiseland (+15”8) achter zich.

Dopo l'inseguimento, è oro mondiale anche nell'individuale: Dorothea Wierer stratosferica ad Anterselva!

Lotte Lie werd met twee schietfouten 45ste op 4’53”5 van winnares Wierer. De 24-jarige dochter van een Belgische mama en Noorse papa plaatste zich vrijdag dankzij een zestigste plaats in de sprint voor de achtervolging. Daar moest ze zondag de strijd staken nadat ze gedubbeld werd. (belga)