Vanaf april zullen de bezoekers van Bellewaerde vier zeldzame Amoertijgers kunnen bewonderen. Die werden in het kader van een Europees kweekprogramma vanuit een Tsjechische zoo overgebracht. Dat meldt het park in een persbericht.

De Amoertijger is een bedreigde diersoort waarvan er nog slechts 500 in het wild leven. Ze komen voornamelijk voor in het zuidwesten van Rusland en het noordoosten van China. En binnenkort dus ook in ...