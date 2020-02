Arthur De Greef strandt in tweede ronde van Challenger Bergamo

Arthur De Greef (ATP 288) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Bergamo (hard/46.600 euro). Hij verloor in de tweede ronde van de Serviër Pedja Krstin (ATP 235).

Na een uur en zestien minuten stond de 6-2, 6-4 eindscore op het bord. De 24-jarige De Greef had maandag in de eerste ronde vijf matchballen gered tegen de Italiaanse tiener Matteo Gigante, het nummer 1.116 van de wereld. Krstin, 25, was als dertiende reekshoofd vrij. Er stonden geen andere Belgen op de tabel van de Trofeo Perrel-Faip. In de achste finales speelt Krstin tegen de winnaar van het Italiaans onderonsje tussen tweede reekshoofd Roberto Marcora (ATP 150) en Giulio Zeppieri (ATP 368). (belga)